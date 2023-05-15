Неймар принял участие в вечеринке по случаю чемпионства «Барселоны»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар стал гостем игроков «Барселоны» на праздничной вечеринке, которую часть команды сине-гранатовых устроила после завоевания титула. На следующий день после матча чемпионата Франции с «Аяччо» (5:0), который бразилец смотрел с трибун «Парк де Пренс», Неймар отправился в Барселону, чтобы присоединиться к вечеринке каталонцев в ночном клубе Carpe Diem. Об этом сообщает Sport.
По информации издания, это не был командный ужин – часть игроков и клубного персонала решили продолжить праздничную вечеринку по случаю чемпионства в одном из районов Барселоны, куда пригласили и Неймара. У нападающего остались хорошие отношения с некоторыми игроками со времён выступлений за сине-гранатовых, кроме того, он играл вместе с нынешним тренером «Барселоны» Хави.
Напомним, Неймар восстанавливается после операции на правом голеностопе и не сыграет в этом сезоне. По слухам, летом бразилец готов покинуть «ПСЖ».
- 15 мая 2023
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