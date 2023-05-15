Богосавац: в конце сезона «Ахмат» будет выше пятого места в РПЛ

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац оценил перспективы своей команды в турнирной таблице после матча 27-го тура чемпионата России с «Динамо» (3:0).
«Знаю, что «Ахмат» раньше не был на пятой строчке. Мы с 1-го тура поставили такую «лестницу» и с каждой игрой поднимались. Думаю, в конце сезона команда будет выше пятого места турнирной таблицы.
Есть ли силы превзойти результат? После «Химок» будет всё ясно», — приводит слова Богосаваца Sport24.
«Ахмат» набрал 46 очков после 27 туров. Грозненская команда располагается в таблице на пятом месте. Подопечные Сергея Ташуева на четыре очка отстают от «Спартака» и «Ростова» и на восемь баллов — от ЦСКА.
В следующем туре грозненцы на домашнем стадионе примут «Химки». Игра состоится в субботу, 20 мая. Начало матча – в 19:00 мск.
- 15 мая 2023
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