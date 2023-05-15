Ковачич готов покинуть «Челси» ради игры в команде Хосепа Гвардиолы

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич готов покинуть лондонский клуб ближайшим летом ради выступления в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.
По информации источника, именно «горожане» являются фаворитами в борьбе за подписание 29-летнего хорвата.
Сообщается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта полузащитника «Челси». Сам игрок воодушевлён интересом со стороны наставника «горожан» и заинтересован в сотрудничестве с ним.
Отмечается, что руководство «Ман Сити» рассматривает варианты для усиления центра поля во многом из-за возможного расставания с хавбеком Илкаем Гюндоганом, у которого этим летом заканчивается контракт.
В текущем сезоне на счету Ковачича 36 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов побороться с «Сити» за подписание Ковачича.
- 15 мая 2023
-
19:54
-
19:44
-
19:42
-
19:39
-
19:36
-
19:17
-
19:12
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:40
-
18:34
-
18:27
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:41
-
17:36
-
17:34
-
17:29
-
17:25
-
17:25
-
17:19
-
17:19
-
17:10
-
17:00