Ковачич готов покинуть «Челси» ради игры в команде Хосепа Гвардиолы

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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич готов покинуть лондонский клуб ближайшим летом ради выступления в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

По информации источника, именно «горожане» являются фаворитами в борьбе за подписание 29-летнего хорвата.

Сообщается, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта полузащитника «Челси». Сам игрок воодушевлён интересом со стороны наставника «горожан» и заинтересован в сотрудничестве с ним.

Отмечается, что руководство «Ман Сити» рассматривает варианты для усиления центра поля во многом из-за возможного расставания с хавбеком Илкаем Гюндоганом, у которого этим летом заканчивается контракт.

В текущем сезоне на счету Ковачича 36 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов побороться с «Сити» за подписание Ковачича.