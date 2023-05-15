«Лестер» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:00

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Лестер» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Ливерпуль» дома одолел соперника со счётом 2:1. Одержать победу мерсисайдцам помогли два автогола защитника «Лестера» Ваута Фаса. В составе «лис» отличился хавбек Кирман Дьюсбери-Холл.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 62 очка после 35 матчей. «Лестер» находится на предпоследней, 19-й строчке, заработав 30 очков после 35 игр.