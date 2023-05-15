Комличенко сообщил, что вряд ли сыграет в следующем туре РПЛ из-за травмы
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко сообщил, что повреждение, полученное в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1), вряд ли позволит ему принять участие в следующей встрече.
«К следующему матчу вряд ли буду готов. Какая травма? Приводящая мышца», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».
Комличенко был заменён на 53-й минуте матча с «Сочи».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний нападающий принял участие в 26 матчах в составе «Ростова», забил в них 11 голов и стал автором пяти результативных передач.
«Ростов» занимает четвёртое место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 50 очков в 27 турах. В рамках 28-го тура РПЛ «Ростов» на выезде сыграет с «Краснодаром».
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