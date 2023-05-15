Пиоли: никто не ждал выхода «Милана» в финал ЛЧ. Но я уверен, что мы способны побороться

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала с «Интером».

«Мы готовится к ответному матчу наилучшим образом. Команда полна решимости выступить лучше и добиться победы. У нас одна цель – выиграть и пройти в финал. Этого никто не мог предсказать заранее. Тем более никто не думает, что мы сейчас выйдем в финал. Но я знаю, что мы способны побороться с «Интером».

Именно о таких матчах мечтают футболисты. Мы знаем, что мы в невыгодном положении, но мы способны обратить ситуацию в свою пользу. Нам просто-напросто нужно активно начать игру и вынуждать соперника совершать ошибки», – приводит слова Пиоли Football Italia.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Милан» уступил «Интеру» со счётом 0:2. Ответная полуфинальная встреча состоится во вторник, 16 мая, на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало игры – в 22:00 мск.

Ранее появилась информация, что вингер «россонери» Рафаэл Леау, скорее всего, примет участие в предстоящем матче.