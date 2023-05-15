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Участвуйте в розыгрыше футболки Левандовского в честь чемпионства «Барселоны»

Участвуйте в розыгрыше футболки Левандовского в честь чемпионства «Барселоны»
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Okko и «Чемпионат» проводят в «Телеграме» совместный розыгрыш футболки нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского в честь победы сине-гранатовых в чемпионате Испании.

«Барселона» забрала титул чемпиона Испании, а у тебя есть шанс получить сине-гранатовую футболку Роберта Левандовского. Когда, если не сейчас!

Условия участия в розыгрыше футболки:

🏆 подписаться на канал @okkosport;
🏆 подписаться на канал @championat;
🏆 нажать кнопку «БАРСЕЛОНА ЧЕМПИОН».

Бот автоматически выберет победителя через неделю, 22 мая, в 13:00. Удачи!

Напомним, «Барселона» официально оформила титул чемпиона испанской Ла Лиги за четыре тура до конца сезона. Команда Хави набрала 85 очков по итогам 34 туров и стала недосягаемой для конкурентов.

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