«Кардифф Сити» пытается отсудить у «Нанта» € 110 млн по делу о переходе Эмилиано Салы

«Кардифф Сити», выступающий в Чемпионшипе, требует взыскать с французского «Нанта» € 110 млн. Несколько дней назад юристы валлийского клуба обратились в коммерческий суд Нанта с требованием возместить ущерб, понесённый «Кардиффом» из-за гибели аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Об этом сообщает RMC со ссылкой на L’Equipe.

Напомним, 21 января 2019 года Сала и пилот чартерного рейса погибли в авиакатастрофе, пересекая Ла-Манш. Футболист направлялся из Франции в Уэльс, чтобы присоединиться к «Кардифф Сити», который должен был выписать чек «Нанту» на € 17 млн.

По информации RMC Sport, в «Нанте» нет опасений по поводу этого шага «Кардифф Сити». По мнению представителей французского клуба, истец лишь стремится потянуть время, чтобы отсрочить два последних платежа. Летом 2022 года спортивный арбитражный суд вынес решение в пользу «Нанта», но на сегодня «Кардифф» выплатил только первый из трёх взносов в размере € 6 млн.