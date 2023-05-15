Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боков — о матче ЦСКА и «Торпедо»: сильная команда играла со слабым соперником

Боков — о матче ЦСКА и «Торпедо»: сильная команда играла со слабым соперником
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Максим Боков подвёл итоги матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы разгромили «Торпедо» со счётом 3:0.

«Сильная команда играла со слабым соперником. «Торпедо» ничего не смогло противопоставить ЦСКА. ЦСКА включал скорость, а где-то играл спокойно, была такая своеобразная аритмия в игре. У армейцев всё получалось, и игра проходила под их диктовку.

Что касается пенальти – к нему нет вопросов. Даже игроки «Торпедо» не спорили. Сейчас мы можем говорить, был или не был. Но все уже привыкли слушать VAR, а он чётко дал понять, что это пенальти. А голы все хорошие, рабочие, и сама игра понравилась», – приводит слова Бокова Metaratings.ru.

ЦСКА набрал 54 очка и закрепился на втором месте в таблице чемпионата России. «Торпедо» досрочно вылетело в Первую лигу за три тура до конца.

Материалы по теме
Первый тренер Чалова: Федя — молодой парень. Он справится с плотным графиком ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023