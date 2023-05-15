Защитник «Сочи» Терехов: мы плохо провели сезон, хотим завершить его на хорошей ноте

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о победе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:0).

«Удивил ли «Ростов» чем-нибудь? Ничем не удивил. Мы хорошо разобрали соперника. По игре всё было видно.

Сказалось ли на мотивации, что уже последние матчи? Что значит мотивации нет. Нам осталось несколько матчей, на каждый выходим, чтобы побеждать.

Как могу оценить сезон? Конечно, плохо. Сейчас думаю о том, чтобы завершить этот сезон на хорошей ноте», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» занимает девятое место, набрав 37 очков после 27 туров.

32-летний Сергей Терехов принял участие в 29 матчах своей команды во всех турнирах текущего сезона и отметился двумя голевыми передачами.