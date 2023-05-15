Рафаэл Леау: цель? Выиграть Лигу чемпионов и получить «Золотой мяч»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау рассказал о планах на будущее и амбициозных целях, которые игрок ставит перед собой.

«Где бы хотел выступать в будущем? Английская Премьер-лига. Думаю, каждый футболист хотел бы играть в Премьер-лиге, потому что это очень конкурентоспособный чемпионат. Там увлекательный футбол, отличные команды и мировая аудитория. Серия А занимает очень хорошие позиции в футбольном мире, но в будущем я определённо должен попробовать свои силы в Премьер-лиге.

Цели? С футбольной точки зрения моя цель — выиграть Лигу чемпионов и получить «Золотой мяч». Впрочем, лично я как артист не думаю об этом слишком много, я плыву по течению», – цитирует Леау Football-italia со ссылкой на журнал Gaffer.

Леау из-за травмы пропустил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Интером», который завершился поражением «россонери» со счётом 0:2. По словам тренера «Милана» Стефано Пиоли, нападающий имеет хорошие шансы сыграть в ответном матче во вторник, 16 мая.