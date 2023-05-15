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Президент «Торпедо» ответил на вопрос об отстранённых Клотетом игроках

Президент «Торпедо» ответил на вопрос об отстранённых Клотетом игроках
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о положении игроков команды Ильи Кутепова, Равиля Нетфуллина и Юрия Журавлёва, которых отстранили от тренировочного процесса по решению главного тренера Жозепа Клотета.

«С отстранёнными ситуация не поменялась. Все трое (Кутепов, Нетфуллин и Журавлёв. — Прим. «Чемпионата») ждут решения клуба и тренерского штаба», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в конце апреля тренер «Торпедо» Клотет отстранил от тренировок с основной командой защитника Илью Кутепова и капитана Равиля Нетфуллина, а также выгнал с тренировки защитника Юрия Журавлёва за то, что тот улыбался во время занятия.

«Торпедо», занимающее последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрало 13 очков в 27 матчах и уже лишилось шансов сохранить место в элитном дивизионе.

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