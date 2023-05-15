Лахиялов: нельзя сказать, что при Йокановиче «Динамо» показывало целостную игру

Экс-нападающий «Анжи», ныне президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов прокомментировал отстранение Славиши Йокановича от работы главным тренером московского «Динамо».
«В принципе, увольнение Йокановича ожидаемое. Я не думаю, что оно вызвало у кого-то удивление. Те результаты, которые показывало «Динамо» именно в весенней части, я думаю, не удовлетворяли ни руководство, ни болельщиков, ни команду, ни самого Йокановича. Возможно, отставка могла произойти ещё раньше, но руководство терпело, ждало, надеялось на какие-то изменения.
Если в целом оценить работу Йокановича, то нельзя сказать, что с его приходом «Динамо» преобразилось, показывало выдающуюся или целостную игру. В первой части чемпионата при невзрачной игре команда набирала очки и держалась в верхней части таблицы, но именно весной и очки набирать перестала, и хорошую игру не показывала. Самый большой минус, как мне кажется, это то, что индивидуально из игроков «Динамо» никто не прибавлял, а некоторые даже, наоборот, сбавили. Из всех футболистов команды только Тюкавин показывал тот уровень, который у него есть, а остальные, на мой взгляд, сдали. Я говорю про Фомина, Захаряна, Макарова, Грулёва и ещё ряд игроков.
Есть такая тенденция у иностранных тренеров, что после долгой паузы на зимний период они очень плохо начинают весеннюю часть чемпионата России. Так было у Хиддинка в «Анжи», так есть у Абаскаля сейчас в «Спартаке», и так было только что у Йокановича. Возможно, это связано с тем, что в своей предыдущей практике за рубежом они не сталкивались с таким большим перерывом посреди сезона и поэтому не могут хорошо подготовить команду после такого продолжительного периода, когда она почти три месяца отдыхает», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».
- 15 мая 2023
-
23:00
-
22:58
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:18
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:44
-
20:40
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:18
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:44
-
19:42