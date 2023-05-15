«Челси» сохраняет интерес к Райсу благодаря мнению Почеттино

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Предполагаемый тренер «Челси» Маурисио Почеттино сохраняет интерес клуба к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу, сообщает 90min.

По информации источника, в ходе переговоров о контракте с Почеттино боссы лондонской команды рассказали аргентинцу о недавнем интересе к Райсу. Тренер ответил, что был бы рад видеть игрока «Вест Хэма» в своём составе.

Сообщается, что «Челси» планирует подписать нового центрального полузащитника этим летом. При этом существуют сомнения относительно будущего Матео Ковачича, Рубена Лофтус-Чика и Конора Галлахера.

«Вест Хэм» готов расстаться со своим полузащитником, но желает выручить с продажи 24-летнего игрока не менее € 115 млн.

В текущем сезоне на счету Райса 46 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

Ранее главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высоко оценил шансы на уход Райса из команды.