«Челси» сохраняет интерес к Райсу благодаря мнению Почеттино

Предполагаемый тренер «Челси» Маурисио Почеттино сохраняет интерес клуба к полузащитнику «Вест Хэма» Деклану Райсу, сообщает 90min.
По информации источника, в ходе переговоров о контракте с Почеттино боссы лондонской команды рассказали аргентинцу о недавнем интересе к Райсу. Тренер ответил, что был бы рад видеть игрока «Вест Хэма» в своём составе.
Сообщается, что «Челси» планирует подписать нового центрального полузащитника этим летом. При этом существуют сомнения относительно будущего Матео Ковачича, Рубена Лофтус-Чика и Конора Галлахера.
«Вест Хэм» готов расстаться со своим полузащитником, но желает выручить с продажи 24-летнего игрока не менее € 115 млн.
В текущем сезоне на счету Райса 46 матчей за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.
Ранее главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высоко оценил шансы на уход Райса из команды.
- 16 мая 2023
-
00:28
-
00:25
-
00:20
-
00:03
-
00:02
- 15 мая 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:23
-
23:23
-
23:21
-
23:00
-
22:58
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:18
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:45