«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер» в матче 36-го тура АПЛ

Завершился матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч закончился разгромной победой «Ливерпуля» со счётом 3:0.

В первом тайме мерсисайдцы забили дважды за четыре минуты усилиями своего полузащитника Кёртиса Джонса. Сначала он отличился на 33-й минуте, а позже – и на 36-й.

На 71-й минуте защитник красных Трент Александер-Арнольд поставил точку в матче – 3:0 в пользу «Ливерпуля».

Примечательно, что во всех трёх взятиях ворот принимал участие вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. На его счету три голевые передачи на своих партнёров.

Таким образом, подопечные Юргена Клоппа продолжают занимать пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 65 очков после 36 матчей. Отставание от лигочемпионской зоны – всего лишь одно очко. Однако мерсисайдцы провели на матч больше, нежели «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

«Лестер» находится на предпоследней, 19-й строчке, заработав 30 очков после 36 игр.