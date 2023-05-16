Летом Пиоли на посту тренера «Милана» может сменить Антонио Конте

В конце сезона «Милан» может отправить в отставку главного тренера Стефано Пиоли, владелец «россонери» Джерри Кардинале планирует пригласить другого специалиста, считает издание Sport Italia.

Причиной такого решения якобы стали не только спортивные неудачи в этом сезоне (поражения в Суперкубке и Кубке Италии, трудности в Серии А), но и методы тренера. Босс «Милана» не оценил отношение к игрокам, купленным прошлым летом. Очень мало шансов получали Вранкс и Адли, в то время как Ориги и Де Кетеларе выходили на поле обычно только на замену. При этом отсутствие некоторых лидеров, Тео Эрнандеса, Рафаэла Леау или Оливье Жиру лишало «россонери» возможности на равных бороться с любым соперником.

Несколько месяцев назад клуб решил продлить контракт с Пиоли до 30 июня 2025 года, так что решение досрочно уволить тренера, при котором команда выиграла чемпионат в прошлом году и дошла до полуфинала Лиги чемпионов в этом сезоне, выглядело бы странно. К тому же оно может больно ударить по казне клуба. В качестве главного аргумента журналист итальянского издания тем не менее приводит желание Кардинале видеть на посту тренера Конте, который остаётся свободным после отставки из «Тоттенхэма» и, по слухам, жаждет вернуться в Италию, где он сделал себе имя с «Ювентусом» и «Интером».