Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Летом Пиоли на посту тренера «Милана» может сменить Антонио Конте

Летом Пиоли на посту тренера «Милана» может сменить Антонио Конте
Аудио-версия:
Комментарии

В конце сезона «Милан» может отправить в отставку главного тренера Стефано Пиоли, владелец «россонери» Джерри Кардинале планирует пригласить другого специалиста, считает издание Sport Italia.

Причиной такого решения якобы стали не только спортивные неудачи в этом сезоне (поражения в Суперкубке и Кубке Италии, трудности в Серии А), но и методы тренера. Босс «Милана» не оценил отношение к игрокам, купленным прошлым летом. Очень мало шансов получали Вранкс и Адли, в то время как Ориги и Де Кетеларе выходили на поле обычно только на замену. При этом отсутствие некоторых лидеров, Тео Эрнандеса, Рафаэла Леау или Оливье Жиру лишало «россонери» возможности на равных бороться с любым соперником.

Несколько месяцев назад клуб решил продлить контракт с Пиоли до 30 июня 2025 года, так что решение досрочно уволить тренера, при котором команда выиграла чемпионат в прошлом году и дошла до полуфинала Лиги чемпионов в этом сезоне, выглядело бы странно. К тому же оно может больно ударить по казне клуба. В качестве главного аргумента журналист итальянского издания тем не менее приводит желание Кардинале видеть на посту тренера Конте, который остаётся свободным после отставки из «Тоттенхэма» и, по слухам, жаждет вернуться в Италию, где он сделал себе имя с «Ювентусом» и «Интером».

Материалы по теме
Пиоли: никто не ждал выхода «Милана» в финал ЛЧ. Но я уверен, что мы способны побороться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023