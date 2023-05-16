Около 76 тысяч болельщиков вышли на улицы Барселоны, чтобы отметить чемпионство с командой

По данным городской гвардии Барселоны, чемпионский парад «Барселоны» собрал около 76 тысяч человек, не считая тех, кто наблюдал за происходящим с балконов. Об этом сообщает Marca.

За автобусом, в котором ехали Хави, его игроки и технический персонал клуба, следовал ещё один, с женской командой – девушки также праздновали чемпионский титул, выигранный несколько дней назад.

Маршрут пролегал от стадиона «Барселоны» до Триумфальной арки, проходя по нескольким самым важным улицам города. Игроки подписали множество шарфов и футболок для фанатов, общаясь с фанатами на протяжении трёх часов.

Напомним, «Барселона» официально оформила титул чемпиона испанской Ла Лиги за четыре тура до конца сезона после победы в каталонском дерби с «Эспаньолом» (4:2) 14 мая.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.