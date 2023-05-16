Около 76 тысяч болельщиков вышли на улицы Барселоны, чтобы отметить чемпионство с командой

По данным городской гвардии Барселоны, чемпионский парад «Барселоны» собрал около 76 тысяч человек, не считая тех, кто наблюдал за происходящим с балконов. Об этом сообщает Marca.
За автобусом, в котором ехали Хави, его игроки и технический персонал клуба, следовал ещё один, с женской командой – девушки также праздновали чемпионский титул, выигранный несколько дней назад.
Маршрут пролегал от стадиона «Барселоны» до Триумфальной арки, проходя по нескольким самым важным улицам города. Игроки подписали множество шарфов и футболок для фанатов, общаясь с фанатами на протяжении трёх часов.
Напомним, «Барселона» официально оформила титул чемпиона испанской Ла Лиги за четыре тура до конца сезона после победы в каталонском дерби с «Эспаньолом» (4:2) 14 мая.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 16 мая 2023
-
02:03
-
02:03
-
01:52
-
01:41
-
01:20
-
01:00
-
00:58
-
00:57
-
00:54
-
00:51
-
00:46
-
00:39
-
00:28
-
00:25
-
00:20
-
00:03
-
00:02
- 15 мая 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:23
-
23:23
-
23:21
-
23:00
-
22:58
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:59