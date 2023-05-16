Малафеев — о победе над «Баварией» в 2008-м: сыграй мы с ними ещё 10 раз, не выиграли бы
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал крупную победу над мюнхенской «Баварией» (4:0) в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА сезона-2007/2008.
«Радоваться можно было всего один день, поскольку впереди ждал финал. Конечно, покричали из серии «Нефиг было нас недооценивать!» И всё в таком роде. При этом все понимали — сыграй мы с «Баварией» ещё раз десять, она десять раз взяла бы верх. На нас не ставил никто, а мы выбили одного из главных фаворитов и от этого испытывали счастье и гордость», — приводит слова Малафеева RT.
Напомним, в том сезоне «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА. В финале, проходившем в Манчестере, клуб из Санкт-Петербурга обыграл шотландский «Глазго Рейнджерс» со счётом 2:0.
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