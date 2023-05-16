Малафеев — о роли Аршавина в «Зените»: мог стоять полматча, а потом решить исход игры

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об игре экс-одноклубника Андрея Аршавина.
«Важно не только то, что у нас к 2008-му подобрался сильный коллектив, но и то, что многие находились на пике с точки зрения опыта и возраста. Аршавин за счёт своего высочайшего класса был способен решать отдельные эпизоды. Он иногда мог полматча простоять без мяча, зато потом получал его и принимал такое решение, которое и в голову никому бы не пришло.
Но важно, что на поле находились и люди, которые сзади выполняли огромный объём работы. Не так заметно, например, как Игорь Денисов с высунутым языком и пеной у рта стелился в подкатах на своей половине», — приводит слова Малафеева RT.
В сезоне-2007/2008 «Зенит» завоевал Кубок УЕФА. В финальном матче подопечные Дика Адвоката обыграли шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:0.
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