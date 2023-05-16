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Малафеев рассказал, как включили сигнализацию в отеле в ночь перед финалом Кубка УЕФА

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил, как включили сигнализацию в отеле, в котором располагалась петербуржская команда, в ночь перед финалом Кубка УЕФА.

«Что-то такое припоминаю. Около полуночи в отеле неожиданно взвыла сирена. Не могу сказать, что на моём графике это сказалось, поскольку лёг спать поздно. Но даже спустя 15 лет уверен, что это не было случайностью.

Плюс фанаты «Рейнджерс» пели под окнами. Удивляться опять же нечему. Лично я спокойно выспался», — приводит слова Малафеева RT.

В сезоне-2007/2008 «Зениту» удалось завоевать Кубок УЕФА. В финальном матче подопечные Дика Адвоката обыграли шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:0 на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Ранее Малафеев высказался об игре своего бывшего партнёра по «Зениту» Андрея Аршавина.