Малафеев — о матче с «Баварией»: обменялся свитерами с Каном, он висит в моём кабинете

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как обменялся игровыми свитерами с голкипером мюнхенской «Баварии» Оливером Каном после уверенной победы (4:0) в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА сезона-2007/2008.
«Когда уступаешь, находишься не в том состоянии, чтобы подходить и поздравлять оппонентов. Честно говоря, не следил, чем занимались мюнхенцы. Главное, мы своей игрой заставили их уважать себя. Каждый игрок «Баварии» это понял и принял.
Единственное, подошёл к Кану и поменялся с ним свитерами. Сам попросил об этом, и Оливер согласился. Пожали руки. Думаю, ему не нужна была майка, в которой он потерпел разгромное поражение. Зато теперь она висит на видном месте в моём кабинете среди медалей и наград. А моя ему вряд ли пригодилась», — приводит слова Малафеева RT.
Напомним, в том сезоне «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.
- 16 мая 2023
-
02:03
-
02:03
-
01:52
-
01:41
-
01:20
-
01:00
-
00:58
-
00:57
-
00:54
-
00:51
-
00:46
-
00:39
-
00:28
-
00:25
-
00:20
-
00:03
-
00:02
- 15 мая 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:23
-
23:23
-
23:21
-
23:00
-
22:58
-
22:42
-
22:41
-
22:34
-
22:27
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:59