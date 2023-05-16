Малафеев — о матче с «Баварией»: обменялся свитерами с Каном, он висит в моём кабинете

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как обменялся игровыми свитерами с голкипером мюнхенской «Баварии» Оливером Каном после уверенной победы (4:0) в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА сезона-2007/2008.

«Когда уступаешь, находишься не в том состоянии, чтобы подходить и поздравлять оппонентов. Честно говоря, не следил, чем занимались мюнхенцы. Главное, мы своей игрой заставили их уважать себя. Каждый игрок «Баварии» это понял и принял.

Единственное, подошёл к Кану и поменялся с ним свитерами. Сам попросил об этом, и Оливер согласился. Пожали руки. Думаю, ему не нужна была майка, в которой он потерпел разгромное поражение. Зато теперь она висит на видном месте в моём кабинете среди медалей и наград. А моя ему вряд ли пригодилась», — приводит слова Малафеева RT.

Напомним, в том сезоне «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА.