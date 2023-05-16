Клопп: позор, если они оступятся, а нас там не будет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал уверенную победу в матче чемпионата Англии с «Лестером».

«Нам нужно было немного подумать, как нужно построить игру, минут 15 или около того. Мне очень понравилось то, что мы сделали после этого. Невероятные голы. Второй гол был супер. Игра была почти идеальная с 55-й по 75-ю минуту, потому матч стал немного более открытым, чем мне хотелось бы.

Давление на первую четвёрку? Побеждать – это всё, что мы можем сделать. Позор, если они оступятся, а нас там не будет. Так что мы должны делать свою работу до конца.

Я думаю, что мы гарантировали себе участие в еврокубках, о чём шесть недель назад никто и подумать не мог. Я и сам бы не поверил, что мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов. Мы не были достаточно стабильны. Расслабляться в любом случае нельзя, прямо по курсу – «Астон Вилла», и Унаи делает чертовски много работы. Мы должны быть уверены в том, что готовы дать бой», – сказал Клопп в интервью BBC Sport.