Невилл раскритиковал чрезмерную реакцию «Арсенала» на победы, упомянув Зинченко

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил о чрезмерной реакции некоторых игроков «Арсенала» на победы в матчах.

«Я смотрю на мелочи. Зинченко после игры с «Борнмутом» празднует час с болельщиками и кричит. Вы хотите, чтобы ваши лидеры в команде распределили самообладание по раздевалке и успокоили всех, вы не хотите, чтобы они поднимали эмоции. Психологически им стало очень тяжело. Я думаю, что мысленно это вызвало у них большие проблемы за последние несколько недель», — приводит слова Невилла Yahoo Spots.

На данный момент «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 81 очко. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на четыре очка. Также у «горожан» есть игра в запасе.

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