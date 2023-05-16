Вице-президент Немецкого футбольного союза извинился за пост про визит Зеленского в Берлин

Вице-президент Немецкой футбольной ассоциации (DFB) Герман Винклер извинился за пост в социальной сети, в котором он выразил недовольство тем, что были перекрыты дороги в городе из-за визита президента Украины Владимира Зеленского.

«По поводу моего поста про визит Зеленского в Берлин. Я написал это в очень эмоциональной ситуации на мемориале в Трептов-парке. Я бы больше так не написал. Прошу прощения за это, а также за вызванное раздражение. Однако я лично не согласен со всем, что делает Зеленский. У меня также был сегодня разговор с президентом DFB об этом», — написал Винклер в своей социальной сети.

Отметим, что свой первый пост, в котором функционер выражал недовольство перекрытием дорог, он удалил.

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