Арсен Венгер: я отказывался от «Реала», «Ювентуса», «ПСЖ», сборной Англии и Франции

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что по ходу тренерской карьеры отказывался от работы в «Реале», «Ювентусе» и «ПСЖ».
«Я отказался от «Реала», «Ювентуса», «ПСЖ». Я отказал сборной Англии и сборной Франции. В конце концов, я считаю, что сделал то, что было важно для меня в моей жизни. Так много людей приходят посмотреть на меня и сказать: «Спасибо за то, что вы сделали для «Арсенала». Потому что они понимают, что это было моим приоритетом, и я также верю, что «Арсенал» уважают во всём мире, потому что ценности клуба проявились. Я чувствовал, что смогу оставить наследие, построить тренировочную базу, построить стадион, иметь фантастическую академию, ребят, которые придут после меня и смогут работать в достойных условиях», — приводит слова Венгера talkSPORT.
Напомним, Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
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