Сборная Уругвая объявила о назначении Марсело Бьельсы на пост главного тренера

Футбольная ассоциация Уругвая объявила о назначении Марсело Бьельсы на пост главного тренера сборной. Соглашение специалиста с национальной командой рассчитано до 2026 года.
Последним местом работы Бьельсы был «Лидс Юнайтед». Аргентинский специалист покинул команду в феврале 2022 года.
По окончании ЧМ-2022 команду покинул тренер Диего Алонсо. Под его руководством команда на турнире не смогла преодолеть групповой этап.
Отметим, ранее Бьельса дважды работал с национальными командами. С 1998 по 2004 год он тренировал Аргентину, став с ней олимпийским чемпионом в 2004-м и завоевав серебро Копа Америка в том же году. Помимо этого, специалист возглавлял сборную Чили (2007–2010) и принял с ней участие в ЧМ-2010.
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