В «Челси» жалеют о решении отправить Тухеля в отставку — Daily Mail

В «Челси» жалеют о решении отправить немецкого специалиста Томаса Тухеля в отставку.

Как сообщает Daily Mail, новые владельцы клуба не хотели продолжать сотрудничать с Тухелем, однако на данный момент в «Челси» понимают, что зря его уволили. В лондонском клубе считают, что следовало оставить Тухеля до завершения сезона, а уже потом искать ему замену.

После ухода Тухеля Грэм Поттер возглавил «Челси». Он проработал с командой семь месяцев и был уволен. До конца сезона-2022/23 тренировать «синих» будет Фрэнк Лэмпард.

По результатам встреч 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» расположился на 11-й строчке турнирной таблицы с 40 очками в активе.

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии: