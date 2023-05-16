В «Челси» жалеют о решении отправить Тухеля в отставку — Daily Mail
Поделиться
В «Челси» жалеют о решении отправить немецкого специалиста Томаса Тухеля в отставку.
Как сообщает Daily Mail, новые владельцы клуба не хотели продолжать сотрудничать с Тухелем, однако на данный момент в «Челси» понимают, что зря его уволили. В лондонском клубе считают, что следовало оставить Тухеля до завершения сезона, а уже потом искать ему замену.
После ухода Тухеля Грэм Поттер возглавил «Челси». Он проработал с командой семь месяцев и был уволен. До конца сезона-2022/23 тренировать «синих» будет Фрэнк Лэмпард.
По результатам встреч 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» расположился на 11-й строчке турнирной таблицы с 40 очками в активе.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии:
Материалы по теме
Комментарии
- 16 мая 2023
-
04:18
-
04:07
-
04:05
-
03:54
-
03:47
-
03:44
-
03:39
-
02:52
-
02:52
-
02:48
-
02:32
-
02:21
-
02:20
-
02:03
-
02:03
-
01:52
-
01:41
-
01:20
-
01:00
-
00:58
-
00:57
-
00:54
-
00:51
-
00:46
-
00:39
-
00:28
-
00:25
-
00:20
-
00:03
-
00:02
- 15 мая 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:42
-
23:38
-
23:23
Партнерский контент