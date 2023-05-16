Тимур Гурцкая: кажется, Абаскаль хочет получить увольнение и компенсацию от «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что один из клубов испанской Сегунды сделал предложение главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«У меня есть устойчивое впечатление, что последние дни работы Абаскаля направлены на то, чтобы получить увольнение и компенсацию.

У него нет варианта в высшей лиге, у него есть хорошее предложение из Сегунды», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. В нынешнем чемпионате России красно-белые после 27 туров набрали 50 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Столько же у «Ростова». ЦСКА имеет на 4 очка больше. В следующем туре «Спартак» примет армейцев на «Открытие Банк Арене».