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Арбитр Федотов разобрал момент с отменённым голом ЦСКА в ворота «Торпедо»

Арбитр Федотов разобрал момент с отменённым голом ЦСКА в ворота «Торпедо»
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отменённый гол ЦСКА в ворота «Торпедо» в матче 27-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«Помощник поднял флаг, и это тот случай, когда эпизод отдаётся боковому арбитру. Какое бы он ни принял решение, VAR не имел бы права его рассматривать, потому что стопроцентных доказательств наличия или отсутствия офсайда не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

После 27 туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 54 очка. «Торпедо», в свою очередь, занимает последнее место, набрав 13 очков.

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