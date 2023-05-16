«Называется «судья поплыл». И. Федотов — о решении не удалять второго игрока «Спартака»
Поделиться
Российский арбитр Игорь Федотов отреагировал на решение судьи Евгения Кукуляка не удалять второго футболиста «Спартака» по ходу матча 27-го тура чемпионата России с «Химками» (1:1).
«На 75-й минуте Кукуляк не дал игроку «Спартака» вторую жёлтую, которую как раз надо было показывать. Произошло попадание локтем по голове — это грубая игра. Скорее всего, решение судьи — последствие удаления в первом тайме. Наверняка Кукуляк в перерыве посмотрел повтор. Это называется «судья поплыл». Он решил уйти от скандала — если бы удалил второго, было бы ещё хлеще», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, по ходу матча Кукуляк удалил полузащитника «Спартака» Даниила Денисова.
Комментарии
- 16 мая 2023
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:19
-
09:11
-
09:00
-
08:56
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:01
-
08:00
-
07:21
-
05:55
-
05:54
-
04:18
-
04:07
-
04:05
-
03:54
-
03:47
-
03:44
-
03:39
-
02:52
-
02:52
-
02:48
-
02:32
-
02:21
-
02:20
-
02:03
-
02:03
-
01:52
Партнерский контент