«Называется «судья поплыл». И. Федотов — о решении не удалять второго игрока «Спартака»

Российский арбитр Игорь Федотов отреагировал на решение судьи Евгения Кукуляка не удалять второго футболиста «Спартака» по ходу матча 27-го тура чемпионата России с «Химками» (1:1).

«На 75-й минуте Кукуляк не дал игроку «Спартака» вторую жёлтую, которую как раз надо было показывать. Произошло попадание локтем по голове — это грубая игра. Скорее всего, решение судьи — последствие удаления в первом тайме. Наверняка Кукуляк в перерыве посмотрел повтор. Это называется «судья поплыл». Он решил уйти от скандала — если бы удалил второго, было бы ещё хлеще», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, по ходу матча Кукуляк удалил полузащитника «Спартака» Даниила Денисова.