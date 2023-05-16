Тонали – о матче с «Интером»: мы знаем, что нужно отдать всё
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Итальянский полузащитник «Милана» Сандро Тонали высказался о предстоящем ответном матче команды с «Интером». Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Интера».
«Вокруг игры очень много эмоций. У нас есть большая возможность. Мы не можем изменить исход первого матча, но мы все можем работать вместе в ответном матче, чтобы прибавить.
Мы знаем, как много значит эта игра. Любой, кто завтра наденет футболку «Милана», знает, что нам нужно отдать всё, чтобы гордиться собой», – приводит слова Тонали пресс-служба УЕФА.
Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 16 мая, начало – 22:00 мск.
Ранее появилась информация, что вингер «россонери» Рафаэл Леау, скорее всего, примет участие в предстоящем матче.
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