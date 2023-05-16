Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Березовский: Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но надо не только в РПЛ вариться

Березовский: Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но надо не только в РПЛ вариться
Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский высказался о перспективах российского голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«В перспективе Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но для этого желательно играть в лучших турнирах и чемпионатах, а не только вариться в РПЛ. А так у него есть все данные, школа, понимание игры, чтобы добиться успеха. Осталось добиться стабильности и, опять-таки, попасть в более конкурентную среду», – сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

По мнению Березовского, страж ворот «Краснодара» Матвей Сафонов сбавил в последнее время. Он считает Сафонова четвёртым вратарём России.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-вратарь «Зенита» Березовский не включил Сафонова в список топ-3 голкиперов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023