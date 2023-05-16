Березовский: Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но надо не только в РПЛ вариться

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский высказался о перспективах российского голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«В перспективе Сафонов способен достичь высот Акинфеева, но для этого желательно играть в лучших турнирах и чемпионатах, а не только вариться в РПЛ. А так у него есть все данные, школа, понимание игры, чтобы добиться успеха. Осталось добиться стабильности и, опять-таки, попасть в более конкурентную среду», – сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Романом Березовским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

По мнению Березовского, страж ворот «Краснодара» Матвей Сафонов сбавил в последнее время. Он считает Сафонова четвёртым вратарём России.