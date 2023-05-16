Стефано Пиоли: у Милана всё ещё есть отличный шанс выйти в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером». Первая игра завершилась со счётом 2:0 в пользу «Интера».
«Нам нужно будет быть сбалансированными, компактными и играть как команда, способная обыграть наших соперников. Мы знаем, насколько важным будет первый гол: не имеет значения, на какой минуте он будет забит. Мы начали говорить об этой игре в воскресенье утром. У нас есть только один шанс, и мы должны сыграть этот матч с исключительным настроем.
Какое настроение на тренировочной площадке? Это настроение команды, которая знает, что у неё всё ещё есть отличный шанс, поэтому она сосредоточена, полна решимости и желания попытаться переломить ситуацию, когда шансы против неё. Мало кто мог себе представить, что «Милан» зайдёт так далеко, но теперь мы хотим выйти в финал. Первый матч был не таким, как мы хотели, но это другая игра», — приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.
- 16 мая 2023
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