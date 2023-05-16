Жезус — о сезоне «Арсенала»: мы здесь не для того, чтобы бороться за второе место

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус высказался о текущем сезоне «канониров», отметив, что в следующем розыгрыше чемпионата Англии они настроены бороться за чемпионство.
«Очевидно, многие будут обсуждать и комментировать наше выступление в этом сезоне. Когда у тебя всё идёт хорошо, все хотят почувствовать себя частью это. Когда же что-то идёт не по плану, то появляются критики. Мы знаем, что нам нужно смотреть прежде всего на себя. Непросто играть в АПЛ. У нас были все шансы выиграть АПЛ. К сожалению, из-за некоторых матчей, которые мы провели плохо, мы потеряли очки, которые могли бы набрать. И оказались в такой ситуации.
Если посмотреть на сезон в целом, то он не был разочаровывающим. Он был хорошим. Мы здесь не для того, чтобы бороться за второе место. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации, чтобы в будущем бороться за титул», — приводит слова Жезуса ESPN.
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- 16 мая 2023
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