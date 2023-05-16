Роман Березовский: только несколько ребят в сборной Армении не говорят на русском языке

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский рассказал, что большая часть игроков армянской национальной команды разговаривает на русском языке.
«Тикнизян отлично влился в новый коллектив. Очень классный игрок для нашей команды и коммуникабельный парень. Несмотря на незнание армянского языка, у него не возникло ни малейших проблем в общении с ребятами. Сборная-то у нас многонациональная.
Какой основной язык общения в сборной? С приходом Петракова в основном русский стал. Только несколько ребят на нём не говорят — из-за океана, из Европы. А между собой они по-армянски, по-английски, по-испански общаются — в зависимости от компании», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Полную версию интервью Березовского читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:
- 16 мая 2023
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