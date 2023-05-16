«Нонсенс и просто цирк». И. Федотов — о моменте с Промесом в матче «Спартака» и «Химок»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о моменте в матче 27-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и подмосковными «Химками» (1:1) с нападающим красно-белых Квинси Промесом, назвав решение главного судьи встречи Евгения Кукуляка нонсенсом и цирком.
«На 5-й минуте Кукуляк выдумал жёлтую игроку «Химок». Промес прыгнул на соперника, сфолил, а арбитр мало того что дал штрафной в пользу «Спартака», так ещё и наказал футболиста «Химок». Это нонсенс и просто цирк», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
В матче «Химок» и «Спартака» счёт был открыт в первом тайме усилиями полузащитника химчан Резиауна Мирзова, поразившего ворота красно-белых ударом со штрафного. Форвард москвичей Александр Соболев сравнял счёт во второй половине игры.
- 16 мая 2023
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