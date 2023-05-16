Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» готова заплатить € 45 млн за 18-летнего бразильского форварда

«Барселона» готова заплатить € 45 млн за 18-летнего бразильского форварда
Аудио-версия:
Комментарии

Испанская «Барселона» готова заплатить за нападающего «Атлетико» Паранаэнсе Витора Роке € 45 млн. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, окончательная сумма потенциального трансфера ещё не определена, однако «Барселона» изучает вариант, при котором, кроме какой-либо фиксированной выплаты, в договор о переходе пропишут различные бонусы для «Атлетико».

Руководство «Атлетико» пока не получало официального предложения и понимает, что вряд ли сможет добиться € 60 млн отступных, прописанных в контракте Роке.

Также к 18-летнему нападающему проявляют интерес английские «Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл», а также французский «ПСЖ». Роке уже дебютировал за взрослую сборную Бразилии. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2027 года.

Материалы по теме
«Мой первый гол стал победным. А завтра пойду в школу». Топ-перформансы молодых на неделе
«Мой первый гол стал победным. А завтра пойду в школу». Топ-перформансы молодых на неделе

Чемпионская раздевалка «Барселоны»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023