«Барселона» готова заплатить € 45 млн за 18-летнего бразильского форварда

Испанская «Барселона» готова заплатить за нападающего «Атлетико» Паранаэнсе Витора Роке € 45 млн. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, окончательная сумма потенциального трансфера ещё не определена, однако «Барселона» изучает вариант, при котором, кроме какой-либо фиксированной выплаты, в договор о переходе пропишут различные бонусы для «Атлетико».
Руководство «Атлетико» пока не получало официального предложения и понимает, что вряд ли сможет добиться € 60 млн отступных, прописанных в контракте Роке.
Также к 18-летнему нападающему проявляют интерес английские «Арсенал», «Челси» и «Ньюкасл», а также французский «ПСЖ». Роке уже дебютировал за взрослую сборную Бразилии. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2027 года.
Чемпионская раздевалка «Барселоны»
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