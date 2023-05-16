Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» разрешит Артете потратить более € 230 млн на усиление состава летом

«Арсенал» разрешит Артете потратить более € 230 млн на усиление состава летом
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство лондонского «Арсенала» готово инвестировать более € 230 млн в усиление состава в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета получил «зелёный» свет от руководства на большие траты летом. Наставник канониров заинтересован в приобретении полузащитников «Вест Хэма» и «Брайтона» Деклана Райса и Мойсеса Кайседо.

Также «Арсенал» может возобновить интерес к подписанию Рафиньи из «Барселоны» и Муссы Диаби из леверкузенского «Байера». «Канониры» продолжают интересоваться полузащитником «Челси» Мэйсоном Маунтом.

«Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ после 35 сыгранных матчей с 81 набранным очком.

Материалы по теме
Жезус — о сезоне «Арсенала»: мы здесь не для того, чтобы бороться за второе место

Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023