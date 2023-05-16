«Арсенал» разрешит Артете потратить более € 230 млн на усиление состава летом

Руководство лондонского «Арсенала» готово инвестировать более € 230 млн в усиление состава в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета получил «зелёный» свет от руководства на большие траты летом. Наставник канониров заинтересован в приобретении полузащитников «Вест Хэма» и «Брайтона» Деклана Райса и Мойсеса Кайседо.
Также «Арсенал» может возобновить интерес к подписанию Рафиньи из «Барселоны» и Муссы Диаби из леверкузенского «Байера». «Канониры» продолжают интересоваться полузащитником «Челси» Мэйсоном Маунтом.
«Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ после 35 сыгранных матчей с 81 набранным очком.
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- 16 мая 2023
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