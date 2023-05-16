Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Урала» Юшин: хочется, чтобы в РПЛ появился новый чемпион, было бы интереснее

Игрок «Урала» Юшин: хочется, чтобы в РПЛ появился новый чемпион, было бы интереснее
Комментарии

Нападающий екатеринбургского «Урала» Александр Юшин высказался об уровне конкуренции в РПЛ, заявив, что победа санкт-петербургского «Зенита» справедлива, однако отметил, что ему хотелось бы, чтобы в России был новый чемпион, так как благодаря этому лига стала бы интереснее.

«Все знают наш чемпионат, поэтому победа «Зенита» справедлива. Не знаю, когда в России появится новый чемпион. Хочется, чтобы это произошло, тогда РПЛ будет интереснее», — приводит слова Юшина «Матч ТВ».

«Зенит» в текущем сезоне выиграл титул досрочно, за четыре тура до конца чемпионата. Эта победа стала для сине-бело-голубых уже пятой подряд. Всё это время санкт-петербургской командой руководит главный тренер Сергей Семак, возглавивший её в 2018 году.

Материалы по теме
Бевеев: какие могут быть претензии к «Зениту»? Не они виноваты, что конкуренты проигрывают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023