Каманцев: клубы РПЛ не хотят разбираться в правилах. Они желают, чтобы судили в их сторону

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о встречах с представителями клубов РПЛ по судейским вопросам, заявив, что у команд чемпионата России нет инициативы изучать правила и желания разбираться в них.
«Будут ли ещё встречи с клубами до конца сезона? Мне кажется, тема встреч с клубами несколько переоценивается. Вы же видите меня на матчах — в Москве, в Ростове, в Самаре. На прошлых выходных мы были в Санкт‑Петербурге, например. До этого два раза в Оренбурге, Краснодаре и других городах. Соответственно, на матчах я провожу встречи с тренерами, руководством клубов, всегда готов пообщаться с коллегами, если у них есть в этом потребность.
Другой вопрос — эффективность встреч с клубами. Потому что у клубов не видно особой потребности разобраться именно в судействе. Иногда им хочется рассмотреть отдельные моменты, хочется, чтобы в их сторону принимались решения. Но глобального желания разобраться в деталях правил у клубов РПЛ скорее нет. И подтвердить это можно одним лишь фактом: ни в одном клубе, кроме «Факела», нет какого‑то судейского направления, нет специализированного аналитика или эксперта по теме судейства. И нет инициативы изучать правила у футболистов и тренеров. Мы проводим лекции для клубов и на них видим степень заинтересованности: мол, пожалуйста, 30–40 минут, не больше. То есть это формальность, которую надо перетерпеть и особо не вникать. При этом я не хотел бы драматизировать эту ситуацию, думаю, что это нормально. У команд много работы с тактикой, с физической подготовкой, нет привычки уделять вопросам правил приоритетное внимание. Будем продолжать общаться и в диалоге находить возможности для большего взаимопонимания», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».
- 16 мая 2023
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