«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть 5 эпизодов матча с «Химками»

Московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть ряд спорных эпизодов в матче 27-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1). Красно-белые требуют вынесения решения по пяти моментам: двум неудалениям игроков химчан, удалению полузащитника Даниила Денисова и неназначение двух 11-метровых ударов в ворота хозяев.
«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять моментов из матча против «Химок». Будут изучены эпизоды на первой добавленной к первому тайме минуте, 51-й, 53-й, 66-й минутах и на пятой добавленной ко второму тайму минуте — это показ второй желтой карточки Даниилу Денисову, неудаление полузащитника команды-соперника Аяза Гулиева, неназначение двух пенальти, а также неудаление защитника домашней команды Стефана Мелентиевича», — приводит заявление пресс-службы ЭСК ТАСС.
- 16 мая 2023
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