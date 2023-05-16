«Спартак» попросил ЭСК РФС рассмотреть 5 эпизодов матча с «Химками»

Московский «Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть ряд спорных эпизодов в матче 27-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1). Красно-белые требуют вынесения решения по пяти моментам: двум неудалениям игроков химчан, удалению полузащитника Даниила Денисова и неназначение двух 11-метровых ударов в ворота хозяев.

«Спартак» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть пять моментов из матча против «Химок». Будут изучены эпизоды на первой добавленной к первому тайме минуте, 51-й, 53-й, 66-й минутах и на пятой добавленной ко второму тайму минуте — это показ второй желтой карточки Даниилу Денисову, неудаление полузащитника команды-соперника Аяза Гулиева, неназначение двух пенальти, а также неудаление защитника домашней команды Стефана Мелентиевича», — приводит заявление пресс-службы ЭСК ТАСС.