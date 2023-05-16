В «Торино» рассказали, когда Миранчук может вернуться после травмы

Пресс-атташе итальянского «Торино» Пьеро Венера рассказал, что в клубе надеются на возвращение российского полузащитника Алексея Миранчука после травмы уже в ближайшем матче с «Фиорентиной» в 36-м туре Серии A.

«Про его готовность к матчам мы узнаем в ближайшие дни. Надеемся, что он сыграет в воскресенье против «Фиорентины», — приводят слова Венеры «РИА Новости Спорт».

Ранее Миранчук из-за травмы пропустил матч с «Вероной» (1:0). В 28 матчах текущего сезона 27-летний полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Миранчук играет за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Российский футболист должен будет вернуться в свой клуб по окончании текущего сезона. У «Торино» есть право выкупа Миранчука.