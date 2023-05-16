Виктор Мендес: уверен, решение переехать в Россию — правильное. РПЛ — витрина для скаутов

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес признался, что считает решение о переезде в Россию правильным шагом в своей карьере. По его мнению, Российская Премьер-Лига — это своего рода витрина, на которой тебя видят многие тренеры и скауты. Напомним, контракт Мендеса с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2024/2025.
«Уверен, что решение о переезде в Россию было правильным. Ваш чемпионат — определенная витрина, тебя знают все тренеры и скауты. До ЦСКА у меня было еще два предложения, но они показались мне не очень серьезными. ЦСКА, напротив, демонстрировал большую заинтересованность в моем переходе, и меня это тоже подкупило и добавило мотивации. В РПЛ за моей игрой могут наблюдать лучшие клубы мира, и это очень важно. Если бы я остался в Чили, ко мне бы не было столько внимания.
Также хавбек отметил важность предстоящего отрезка сезона для московской команды.
Я не хочу немного побыть в команде, а потом переехать дальше в следующую страну. Нужно оставлять все силы, чтобы вписать свое имя в историю ЦСКА. Сейчас очень важный отрезок сезона, ведь мы вышли в финал Кубка России. И у игроков ЦСКА есть шанс, чтобы оставить свой след в истории и выиграть трофей, который мы давно не завоевывали», — приводит слова Мендеса «Матч ТВ».
- 16 мая 2023
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