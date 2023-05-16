В Чили собака выбежала на поле во время матча и отобрала мяч у футболистов. Видео
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В социальных сетях стал вирусным новый футбольный ролик из Латинской Америки. Главный герой этого ролика — забавная собака, которая выбежала на поле прямо во время матча и отобрала мяч у футболистов.
Комичный эпизод произошёл во время матча 14-го тура чемпионата Чили «Курико Унидо» — «Палестино» (0:1). На первых минутах игры на поле выбежала собака, которая игриво начала бегать за мячом. Догнав мяч, собака стала играться с ним и грызть его, не отдавая футболистам. Один из игроков решил вынести животное с поля на руках, но даже в этот момент собака продолжала удерживать мяч. Ролик вызвал умиление десятков тысяч пользователей в соцсетях.
Собака выбежала на поле во время матча и отобрала мяч у футболистов. Видео:
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