В Чили собака выбежала на поле во время матча и отобрала мяч у футболистов. Видео

В социальных сетях стал вирусным новый футбольный ролик из Латинской Америки. Главный герой этого ролика — забавная собака, которая выбежала на поле прямо во время матча и отобрала мяч у футболистов.

Комичный эпизод произошёл во время матча 14-го тура чемпионата Чили «Курико Унидо» — «Палестино» (0:1). На первых минутах игры на поле выбежала собака, которая игриво начала бегать за мячом. Догнав мяч, собака стала играться с ним и грызть его, не отдавая футболистам. Один из игроков решил вынести животное с поля на руках, но даже в этот момент собака продолжала удерживать мяч. Ролик вызвал умиление десятков тысяч пользователей в соцсетях.

Собака выбежала на поле во время матча и отобрала мяч у футболистов. Видео: