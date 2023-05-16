Гогниев: Абаскаль кайфует в России. Скажут уйти — получит огромную неустойку от «Спартака»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался о наставнике московского «Спартака» Гильермо Абаскале, заявив, что тот кайфует от работы в России, так как чувствует себя застрахованным. По словам Гогниева, это связано с тем, что Абаскаль знает, что получит солидную финансовую компенсацию в случае увольнения.
«Абаскалю сначала хлопали, теперь с результатом не идёт. Но посмотрите, за счёт чего у нас иностранные тренеры оставляют хорошее впечатление: они ставят молодых. То же самое, что сейчас делает Абаскаль, в «Динамо» осуществлял Шварц. Иностранный тренер самодостаточный. Знает, что если ему скажут не ставить молодых, он уйдёт и получит огромную неустойку. Он застрахован и просто кайфует в России. Ему всё равно, кто сколько получает. Если молодой футболист лучше конкурентов, он будет играть», — приводит слова Гогниева «Спорт-экспресс».
Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года.
- 16 мая 2023
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