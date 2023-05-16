Агент: Олусегун не останется в «Краснодаре». Мы ведем переговоры с клубами из Европы
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Футбольный агент Вильям Д’Авила, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, заявил, что нигерийский футболист намерен покинуть стан «быков» в летнее трансферное окно. По словам агента, он ведёт переговоры с несколькими клубами из Европы.
«Скорее всего, Олусегун не останется в «Краснодаре» в следующем сезоне. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими европейскими клубами. Продолжаем делать все, чтобы трансфер состоялся», — приводит слова Вильяма Вильям Д’Авила Sport24.
Напомним, Олакунле Олусегун перешел в «Краснодар» летом 2022 года за € 1,2 млн. Его прошлым клубом был болгарский «Ботев». На данный момент трансферная стоимость нигерийца оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 1,7 млн.
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