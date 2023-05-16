Агент Джорджевича заявил, что к игроку проявляют интерес два российских клуба

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего футбольного клуба «Сочи» Луки Джорджевича, сообщил, что к черногорскому форварду проявляют интерес две российских команды.

«Останется ли Лука в «Сочи»? Посмотрим, пока от клуба нет никаких новостей. Но могу сказать, что к Джорджевичу есть интерес от двух других российских клубов», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

28-летний Джорджевич сыграл за «Сочи» 17 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт черногорца с сочинским клубом рассчитан до июня 2023 года. Ранее Джорджевич играл в РПЛ за санкт-петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».