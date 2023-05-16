Спартак Гогниев допустил возможность работы главным тренером «Спартака»

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о возможности работы в московском «Спартаке», заявив, что игроцкое прошлое в ЦСКА не помешает ему тренировать красно-белых.

«Конечно. В ЦСКА, как я уже говорил, каждый тренер прогрессировал. Из тренеров, которые не прогрессировали, на моей памяти только Жорже. Олич? Ну, ему дали шанс. Как и Березуцкому. Олич — скорее исключение из правила. Смог бы я как бывший футболист ЦСКА работать в «Спартаке»? Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе. Потому что история футболиста и тренера — две разные вещи. Но, конечно, если будет выбор между ЦСКА и «Спартаком», я выберу ЦСКА», — приводит слова Гогниева «Спорт-экспресс».

Гогниев был уволен из «Химок» в апреле. Под его руководством московская команда одержала одну победу в 19 матчах.