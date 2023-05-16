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Пресс-атташе «Уфы» покинет клуб после сообщений о финансовых проблемах

Пресс-атташе «Уфы» покинет клуб после сообщений о финансовых проблемах
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Пресс-атташе футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный сообщил, что написал заявление об увольнении после того, как сообщил о финансовых проблемах уфимской команды.

«Да, я покину клуб. Я сам заявление написал, буду две недели отрабатывать», — приводят слова Тыртышного «РИА Новости Спорт».

Ранее пресс-служба «Уфы» подтвердила информацию, что клуб может лишиться профессионального статуса из-за финансовых проблем. Позднее эти утверждения были опровергнуты в Министерстве спорта Республики Башкортостан, где заявили, что бюджет «Уфы» на следующий сезон уже утверждён и клуб получит все условия для продолжения существования.

В прошлом сезоне «Уфа» вылетела из РПЛ. Сейчас уфимская команда рискует вылететь и из Первой лиги, занимая 16-е место в турнирной таблице.

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