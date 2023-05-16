Маркос Гильерме: Россия — топ-страна, никаких минусов не вижу

Полузащитник «Химок» Маркос Гильерме высказался об игре в России. Футболист заявил, что ему всё нравится в стране, и никаких минусов в ней он не видит. Также Гильерме признался, что будет готов задуматься о получении российского гражданства, если поиграет здесь длительное время, как футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо, которые недавно получили паспорта РФ.

«Малком и Клаудиньо играют в России уже долгое время, а я — всего четыре месяца. Если буду играть здесь как они, то задумаюсь о получении российского гражданства. Мне бы хотелось сделать это в будущем, но точно не сейчас. Слишком мало времени прошло.

Россия — топ-страна, мне здесь всё нравится, никаких минусов не вижу», — приводит слова Маркоса Гильерме «РБ Спорт».